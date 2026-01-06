रूपनगर में चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह रोक, दुकानदारों का सराहनीय फैसला

बसंत पंचमी के अवसर पर रोपड़ के पतंग और डोर विक्रेताओं ने जनहित में एक सराहनीय निर्णय लिया है।

रूपनगर: बसंत पंचमी के अवसर पर रूपनगर के पतंग और डोर विक्रेताओं ने जनहित में एक सराहनीय निर्णय लिया है। शहर के सभी पतंग विक्रेताओं ने एकमत होकर यह तय किया है कि इस बार चाइना डोर की बिक्री बिल्कुल नहीं की जाएगी। इस फैसले के समर्थन में दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों के बाहर फ्लैक्स और पोस्टर लगाए हैं, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा है— “यहाँ चाइना डोर नहीं मिलती।”

पतंग विक्रेता अश्वनी कुमार पप्पी ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले ही चाइना डोर की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई ग्राहक चाइना डोर की मांग करता है, तो उसे इसके खतरनाक और जानलेवा दुष्परिणामों के बारे में समझाया जाता है। साथ ही लोगों से अपील की जाती है कि वे चाइना डोर का उपयोग न करें। उन्होंने विशेष रूप से अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की जिद के आगे न झुकें और उन्हें चाइना डोर न दिलाएं, क्योंकि इससे कई गंभीर और जानलेवा हादसे हो चुके हैं।

इस संबंध में जब एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराणा से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि चाइना डोर की बिक्री और उपयोग पर रोक सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति चाइना डोर की अवैध बिक्री न कर सके।

एसएसपी गुलनीत सिंह खुराणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति चाइना डोर बेचते या उसका उपयोग करते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की और आम जनता से अनुरोध किया कि यदि कहीं भी चाइना डोर की बिक्री होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

