नशा मुक्ति केंद्र संचालक की कार चोरी, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Kalash,Updated: 24 Jan, 2026 03:08 PM

फरीदकोट (राजन): नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले एक व्यक्ति की कार चोरी कर फरार होने का मामला सामने आया है। कार में लाइसेंसी पिस्टल, 5 कारतूस, करीब 1 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन मौजूद था। थाना कोतवाली फरीदकोट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरनाम सिंह निवासी गांव चंदड़, जिला फिरोजपुर जो कि एक नशा मुक्ति केंद्र संचालित करता है, ने पुलिस को बताया कि मनजोत सिंह निवासी मोगा ने धोखे से उसकी कार ली और फरार हो गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार कार के अंदर लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस, करीब एक लाख रुपये नकद और एक आईफोन मोबाइल फोन भी रखा हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है।

