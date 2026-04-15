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Punjab में आज : राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर व ठिकानों पर रेड तो वहीं राघव चड्ढा की हटाई Z+ सुरक्षा, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 15 Apr, 2026 04:57 PM
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शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ...
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Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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15/04/2026 17:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं। अचानक कोई आर्थिक फायदा मिल सकता है।
वृष राशि वालों आज का दिन शांति और खुशी से भरा रहेगा। परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा। किसी शुभ आयोजन में शामिल हो सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज आपके लिए अवसरों का दिन है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई दिशा मिल सकती है। घर में पैसों को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
सिंह राशि वालों आज आपके लिए भाग्य का साथ रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। बच्चों की प्रगति से खुशी मिलेगी। व्यापार में कोई बड़ा फायदा...
कन्या राशि वालों आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ...
तुला राशि वालों आज का दिन मिलाजुला परिणाम देगा। पुराने रिश्तेदारों से अचानक मुलाकात हो सकती है। नया काम शुरू करने से पहले घर के बड़ों की सलाह लेना...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जाने का योग...
धनु राशि वालों आज का दिन मिश्रित रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। नया व्यापार शुरू करने का विचार मन में आएगा। खर्चों पर...
मकर राशि वालों आज का दिन साधारण रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आनंददायक रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
मीन राशि वालों आज का दिन राहत देने वाला रहेगा। लंबे समय से चल रही परेशानियों में कमी आएगी।
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