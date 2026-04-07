Punjab में आज : मौसम को लेकर Orange Alert तो वहीं बेटे ने मां पर चढ़ाया ट्रैक्टर, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 07 Apr, 2026 04:57 PM
ग्रेनेड अटैक मामले में पूछताछ करने आई पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला, आरोपी फरार
1. पंजाब में कल सरकारी छुट्टी का ऐलान, PU ने सभी परीक्षाएं की स्थगित
पंजाब यूनिवर्सिटी (पी.यू.) ने 8 अप्रैल को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं ...
2. पंजाब में तेज तूफान के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में Orange Alert, पढ़ें Weather Update
पंजाब में आज सुबह से कई जिलों में हल्की बारिश होने से मौसम एक बार फिर ...
3. कलयुगी बेटे की दरिंदगी, मां पर चढ़ाया ट्रैक्टर, CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर
बठिंडा जिले के गांव महिमा सरजा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है ...
4. हलवारा एयरपोर्ट: उड़ान शुरू होने से पहले बदला दिल्ली फ्लाइट का शैड्यूल
हलवारा एयरपोर्ट से शुरू होने से पहले ही दिल्ली की फ्लाइट का शैड्यूल बदल गया है ...
5. ग्रेनेड अटैक मामले में पूछताछ करने आई पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला, आरोपी फरार
अमृतसर पुलिस स्टेशन के भिंडी सैदा इलाके में उस समय तनाव का माहौल बन गया ...
6. Gold-Silver Rate: मंगलवार को बढ़ गए सोना-चांदी के दाम, करें चेक
सोने और चांदी के दामों में तेज़ी देखने को मिली है। मंगलवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन ...
7. Ludhiana में लगा LPG का लंगर! मुफ्त में बांटे गए सिलेंडर, पढ़ें पूरी खबर
देशभर में जहां एल.पी.जी. सिलेंडरों के लिए लोगों को काफी भाग-दौड़ करनी पड़ रही है ...
8. SGPC ने जारी की बैसाखी पर पाकिस्तान जाने के लिए वीजा न मिलने वाले श्रद्धालुओं की सूची, 10 अप्रैल को रवाना होगा जत्था
खालसा साजना दिवस (बैसाखी) के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शन के...
9. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जजों के लिए जारी हुआ पत्र, आदेशों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जजों को Chat GPT...
10. पुलिस कस्टडी में हुई दीपक शुक्ला की मौत का मामला: 6 साल बाद अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
करीब छह साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस...
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