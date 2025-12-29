Main Menu

  Bhatinda : झाड़ियों में मिली विवाहिता की मर्डर मिस्ट्री सुलझी,  हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 07:17 PM

पुलिस ने विवाहिता के पति को पत्नी की हत्या कर झाड़ियों में फैंकने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जनता नगर निवासी साहिल कुमार उर्फ रौनक की पत्नी रितिका 23 का शव रविवार को ठंडी सड़क पर झाड़ियों से बरामद हुआ था।

बठिंडा (विजय) : पुलिस ने विवाहिता के पति को पत्नी की हत्या कर झाड़ियों में फैंकने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जनता नगर निवासी साहिल कुमार उर्फ रौनक की पत्नी रितिका 23 का शव रविवार को ठंडी सड़क पर झाड़ियों से बरामद हुआ था। इसके बाद मृतका के पति साहिल ने एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एस.एस.पी. अमनीत कौंडल ने बताया कि रविवार को 23 साल की रितिका की लाश सड़क पर झाड़ियों में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कैनाल थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर टीमें बनाईं। पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति से गहराई से पूछताछ की तो पता चला कि साहिल को पत्नी पर शक था। उसने बताया कि मृतका एक दुकान पर काम करती थी।

घटना वाले दिन आरोपी ने अपनी पत्नी को खाने-पीने के बहाने बाहर बुलाया और ठंडी सड़क के पास झाड़ियों में ले गया। बताई गई जगह पर जाकर आरोपी ने चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने बाद में पत्नी के लापता होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उन्होंने बताया कि रितिका ने साहिल से लव मैरिज की थी और उनका 2 साल का बेटा भी है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
 

