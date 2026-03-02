बैंक ATM कार्ड का महत्व समझें..., नहीं तो आपका बैंक खाता हो सकता है पूरी तरह से खाली

ए.टी.एम. (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) हमारे रोजाना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है क्योंकि यह नकदी निकालने, शेष राशि की जांच करने और धन स्थानांतरित करने का सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक तरीका है।

फगवाड़ा (जलोटा) : ए.टी.एम. (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) हमारे रोजाना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है क्योंकि यह नकदी निकालने, शेष राशि की जांच करने और धन स्थानांतरित करने का सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक तरीका है। हालांकि, ए.टी.एम. धोखाधड़ी बैंकों और व्यक्तियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। धोखेबाज नौसरबाजों की नजर सदैव ऐसे मासूम लोगों पर लगी रहती है जो घर से बैंक के एटीम काउंटर तक ए.टी.एम. कार्ड का प्रयोग कर पैसे निकालने के लिए आते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाल ही में स्थानीय सतनामपुरा इलाके में ए.टी.एम. पर करीब 40,000 रुपए ठगी का शिकार हुए अरूण कुमार के मामले से मिल रहा है जिस संबंधी पुलिस द्वारा जांच का दौर जारी है।

इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के प्रति विश्वास करना ही कथित ठगी का शिकार हुए भुक्तभोगी अरुण कुमार को महंगा पड़ा है। बता दें कि कुछ समय पूर्व थाना सिटी फगवाड़ा की पुलिस द्वारा बेनकाब किए गए बैंक ए.टी.एम. फ्रॉड गैंग के 2 शातिर नौसरबाजों की गिरफ्तारी कर इनसे विभिन्न बैंकों आदि के 73 ए.टी.एम. कार्ड आदि बरामद किए गए थे। संबंधित नौसरबाजों द्वारा तब दिन-दिहाड़े फगवाड़ा की एक महिला के पुत्र के साथ जालसाजी कर उसके बैंक खाते से ए.टी.एम. कार्ड प्रयोग कर करीब 5,82000 रुपए साफ कर दिए गए थे।

तब उक्त गैंग द्वारा धोखाधड़ी का एक ढंग ही अपनाया गया था जहां इन्होनें ए.टी.एम. कार्ड की अदला बदली की थी। इसका खुलासा तब खुद फगवाड़ा पुलिस ने करते हुए बताया था कि भुक्तभोगी द्वारा अनजान लोगों पर विश्वास करना उसे महंगा पड़ा हैं। लेकिन जानकारों की राय में ए.टी.एम. कार्ड का उपयोग करके ए.टी.एम. काउंटरों पर निर्दोष लोगों को धोखा देने के लिए शातिर नौसरबाज कई तरह की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं।

कार्ड स्किमिंग (क्लोन तकनीक)

कार्ड स्किमिंग ए.टी.एम. काउंटरों पर लोगों को धोखा देने के लिए धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीकों में से एक है। इस तकनीक में जालसाज ए.टी.एम. मशीन के कार्ड स्लॉट के ऊपर स्कीमर नामक एक छोटा सा उपकरण स्थापित करता है। स्कीमर कार्ड डेटा को पढ़ता है और इसे एक छोटे डिवाइस पर संग्रहीत करता है।

जब कार्डधारक कार्ड डालता है, तो स्किमर कार्ड के डेटा और पिन नंबर को कैप्चर करता है। जालसाज तब कैप्चर किए गए डेटा का उपयोग कार्ड का क्लोन बनाने के लिए कर सकता है और अनधिकृत लेनदेन के लिए इसका उपयोग कर सकता है। कार्ड स्किमिंग का शिकार होने से बचने के लिए, कार्ड डालने से पहले हमेशा किसी भी संदिग्ध उपकरण के लिए ए.टी.एम. मशीन की अच्छे ढंग से जांच करनी बेहद जरूरी है।

कंधे की सर्फिंग

कंधे की सर्फिंग एक और तकनीक है जिसमें जालसाज कार्डधारक के करीब खड़ा होकर ए.टी.एम. कीपैड पर कार्डधारक द्वारा दर्ज पिन नंबर को बेहद चतुराई से देखता है। एक बार पिन नंबर देखे जाने के बाद, धोखेबाज इसका उपयोग नकदी निकालने या अनधिकृत लेनदेन करने के लिए कर सकता है। कंधे की सर्फिंग का शिकार होने से बचने के लिए, पिन नंबर दर्ज करते समय हमेशा कीपैड को कवर करना चाहिए और आसपास के बारे में पता होना चाहिए।

ए.टी.एम. कार्ड ट्रैपिंग

कार्ड ट्रैपिंग एक ऐसी तकनीक है जहां एक धोखेबाज कार्ड स्लॉट के अंदर एक डिवाइस रखता है जो लेनदेन पूरा होने के बाद कार्ड को बाहर निकलने से रोकता है। इसके बाद जालसाज कार्डधारक के ए.टी.एम. छोड़ने का इंतजार करता है और फिर फंसे हुए कार्ड को निकाल देता है। जालसाज तब अनधिकृत लेनदेन करने के लिए फंसे हुए कार्ड का उपयोग कर सकता है। कार्ड ट्रैपिंग का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा यह जांचना चाहिए कि ए.टी.एम. छोड़ने से पहले कार्ड बाहर निकाला गया है या नहीं और कार्ड फंसने पर तुरंत बैंक को सूचित करें।

कैश ट्रैपिंग

कैश ट्रैपिंग एक ऐसी तकनीक है जहां एक धोखेबाज कैश डिस्पेंसर के अंदर एक डिवाइस रखता है जो लेनदेन पूरा होने के बाद नकदी को वितरण से रोकता है। इसके बाद जालसाज कार्ड धारक के ए.टी.एम. से बाहर निकलने का इंतजार करता है और फिर फंसे हुए कैश को निकालता है। कैश ट्रैपिंग का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा यह जांचना चाहिए कि ए.टी.एम. छोड़ने से पहले सारी नकदी निकाली गई है या नहीं और नकदी फंसने पर तुरंत बैंक को सूचित करें।

गलत पिन पैड

गलत पिन पैड एक ऐसी तकनीक है जहां एक धोखेबाज पिन नंबर को कैप्चर करने के लिए असली के ऊपर एक नकली कीपैड स्थापित करता है। नकली कीपैड को असली की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया जाता है और कार्डधारक नकली कीपैड पर पिन नंबर दर्ज करता है, जो पिन नंबर कैप्चर करता है। झूठे पिन पैड का शिकार होने से बचने के लिए, पिन नंबर दर्ज करने से पहले हमेशा यह जांचना चाहिए कि कीपैड ढीला तो नहीं है या कोई अतिरिक्त बटन हैं अथवा नहीं।

फिशिंग घोटाले

फिशिंग घोटाले ऐसी तकनीकें हैं जहां धोखेबाज कार्ड धारक की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान होने का नाटक करते हुए नकली ईमेल, टेक्स्ट संदेश भेजते हैं या फोन कॉल करते हैं। एक बार कोई मासूम इनके जाल में फंस गया तो नौसरबाज पलक झपकते ही बैंक खाते को साफ कर डालते हैं। इससे बचने के लिए किसी को भी अपने बैंक ए.टी.एम. कार्ड का ब्यौरा अथवा पिन नंबर शेयर न करें और फेक कालरों से बचें।

नकली ए.टी.एम. मशीनें

बात सुनने अथवा पढ़ने में भले ही चौंकाने वाली लगे लेकिन यह भी हो रहा है कि धोखेबाज नकली ए.टी.एम. मशीनें जैसी दिखनी वाली डिवाइस लगा देते हैं? नकली ए.टी.एम. मशीनें एक नई तकनीक है जिसका उपयोग धोखेबाजों द्वारा कार्ड की जानकारी चोरी करने के लिए किया जाता है। मशीन एक असली ए.टी.एम. मशीन की तरह दिखती है और संचालित होती है, लेकिन इसे कार्ड की जानकारी चोरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बार कार्ड डालने के बाद, मशीन कार्ड को पढ़ती है और पिन को कैप्चर करती है।

इसके बाद जालसाज इस जानकारी का इस्तेमाल फर्जी ए.टी.एम. कार्ड बनाने और पीड़ित के खाते से पैसे निकालने के लिए कर सकता है। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों को हमेशा बैंक के अंदर स्थित ए.टी.एम. मशीनों अथवा सुरक्षित स्थलों पर लगी ए.टी.एम. मशीनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस लिए सजग और सर्तक रहें,कहीं ऐसा न हो कि आप भोलेपन में बैंक में जमा अपनी मेहनत की कमाई ही एक छोटी सी गलती कर गवां बैठे।

