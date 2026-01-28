पंजाब में बम धमकियों के बीच जिला प्रशासन अलर्ट, चलाया चैकिंग अभियान

पंजाब में आए दिन ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है।

अबोहर (सुनील भारद्वाज): पंजाब में आए दिन ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिला फाजिल्का में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस और जीआरपी द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आज अबोहर में जीआरपी पुलिस और नगर थाना नं 1 पुलिस ने संयुक्त रूप से एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया।





इस अभियान का नेतृत्व नगर थाना नं 1 प्रभारी रविंदर सिंह भीट्टी किया। पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद प्रत्येक यात्री के बैग की गहन जांच की गई। इसके अलावा रेलवे गाडियों और स्टेशन की पार्किंग ऐरिया की भी बारीकी से तलाशी ली गई, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या असामाजिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी कोई संदिग्ध बैग, वस्तु या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी या थाना को इसकी सूचना दें। पुलिस का कहना है कि जनता की सतर्कता से ही किसी भी बड़ी घटना को रोका जा सकता है।

इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध और तत्पर है। किसी भी असामाजिक तत्व को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फाजिल्का जिला पुलिस और जीआरपी की यह संयुक्त कार्रवाई यह संदेश देती है कि सुरक्षा के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

