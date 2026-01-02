Main Menu

लाडोवाल टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को दोहरी मार, टोल के साथ देना पड़ रहा ‘भीख टैक्स’

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 11:24 AM

allegations of extortion at ladowal toll plaza

नेशनल हाईवे पर स्थित देश के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को टोल फीस के साथ भीख मांगने वालों से दोगुनी मार उठानी पड़ रही है।

लुधियाना (अनिल) : नेशनल हाईवे पर स्थित देश के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को टोल फीस के साथ भीख मांगने वालों से दोगुनी मार उठानी पड़ रही है। इस टोल प्लाजा पर एक दर्जन से ज्यादा भिखारी प्रतिदिन वाहन चालकों से जबरदस्ती पैसे वसूल करते दिखाई देते हैं परंतु इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई भी विभाग इस समस्या को दूर करने की तरफ गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है।

बताया जा रहा है कि लाडोवाल टोल प्लाजा देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा होने के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है परंतु इस जगह पर जहां वाहन चालकों को सबसे ज्यादा टोल फीस देनी पड़ रही है वहीं दूसरी तरफ टोल प्लाजा पर भीख मांगने वाले लोगों द्वारा वाहन चालकों से धक्केशाही के साथ पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अगर कोई शादी वाली कार टोल प्लाजा से निकलती है तो यह लोग उससे धक्केशाही के साथ पैसे वसूल करते हैं। अगर वाहन चालक कम पैसे दे तो उसके साथ बद्दुआ देने का ड्रामा शुरू कर देते हैं। इसके बाद मजबूर होकर वाहन चालक को इन लोगों को मुंह मांगी रकम देनी पड़ती है।

बताया जा रहा है कि लाडोवाल टोल प्लाजा पर भीख मांगने वालों का एक गिरोह बना हुआ है जो सभी आपस में मिलकर धक्केशाही के साथ वाहन चालकों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। आए दिन किसी न किसी वाहन चालक का इन भीख मांगने वाले गिरोह के साथ बहसबाजी आम होती दिखाई देती है परंतु इस समस्या को दूर करने वाला विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है।

डिप्टी कमिश्नर लुधियाना द्वारा भीख मांगने वालों के खिलाफ दिए गए हैं सख्त निर्देश

लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन द्वारा भीख मांगने वाले लोगों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि इन लोगों को कोई भी व्यक्ति भीख के रूप में पैसे न दे। अगर कोई भी भिखारी किसी व्यक्ति से धक्के शाही के साथ पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके परंतु लाडोवाल टोल प्लाजा पर डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके कारण टोल प्लाजा पर सरेआम वाहन चालकों से भीख के रूप में पैसे वसूल किए जा रहे हैं।

क्या कहते हैं थाना लाडोवाल प्रभारी गुरशिंदर कौर

जब लाडोवाल टोल प्लाजा पर धक्केशाही से भीख मांगने वाले भिखारी संबंधी थाना लाडोवाल की प्रभारी गुरशिंदर कौर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके ध्यान में नहीं था। उन्होंने बताया कि वह खुद मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगी, अगर कोई भी व्यक्ति कानून की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

