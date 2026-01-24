Main Menu

  • गैस एजैंसी के डिलीवरीमैन को हथियारबंद लुटेरों ने घेरा, मुश्तैदी के कारण टली वारदात

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Jan, 2026 07:31 PM

लुधियाना (खुराना): गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे कर रहे पुलिस प्रशासन के दावों की लुटेरों ने एक बार फिर हवा निकाल दी है। थाना शिमलापुरी के अंतर्गत पड़ते गोविंद नगर की गली नंबर 4 में बच्चन गैस एजैंसी के डिलीवरीमैन को हथियारबंद लुटेरों द्वारा घेरने का मामला सामने आया है।

गैस एजैंसी के प्रमुख मनजीत सिंह ने बताया कि उनकी एजैंसी के डिलीवरीमैन द्वारा सुबह करीब 11 बजे इलाके में घरेलू सिलैंडरों की सप्लाई की जा रही थी। इस दौरान 4-5 हथियारबंद लुटेरों ने उसे घेर लिया, जो कि उससे नकदी लूटने की फिराक में थे। किसी तरह से डिलीवरीमैन द्वारा मामले की जानकारी एजैंसी मालिक को दी गई और साथ ही शोर मचा दिया गया।

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे गैस एजैंसी के कर्मचारियों और इलाका निवासियों ने कुछ लुटेरों को काबू कर लिया लेकिन शातिर लुटेरे चकमा देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इलाके में सक्रिय लुटेरों द्वारा बच्चन गैस एजैंसी के कर्मचारियों से पिछले करीब एक महीने के दौरान 4 बार लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, यह 5वीं कोशिश थी।

मनजीत सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे नशेड़ी युवक उक्त इलाके में ही रहते हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही घटनाओं से परेशान डिलीवरीमैन दिन के समय भी संदिग्ध इलाकों में गैस सिलैंडरों की सप्लाई करने से डर रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इलाके में पी.सी.आर. कर्मचारियों की गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने की अपील की है।

