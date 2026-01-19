पंजाब में 3 IAS अधिकारियों के तबादले, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू

Edited By Kalash,Updated: 19 Jan, 2026 06:35 PM

पंजाब सरकार द्वारा आई.ए.एस. अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार द्वारा आई.ए.एस. अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि 3 आई.ए.एस. अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस दौरान अनिंदिता मित्रा को पंजाब की मुख्य चुनाव अफसर नियुक्त किया गया है। इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनकी सूची निम्न है।

