SPA की आड़ में करता था देह व्यापार, 3 लड़कियों को छुड़वाया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मोहाली (जस्सी): स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रोमी पासी, निवासी सेक्टर-19 फरीदाबाद के रूप में हुई है।

डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल्ल ने बताया कि थाना फेज-11 के एसएचओ अमन बैदवान को गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर-67 के पास सीपी मॉल सेंट्रल स्ट्रीट मार्केट में किराए की एक इमारत में स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आरोपी रोमी अन्य राज्यों से लड़कियों को पैसों का लालच देकर बुलाता था और उनसे जबरन देह व्यापार करवाता था। ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जाती थी।

सूचना के आधार पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारकर संचालक को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर मौजूद लड़कियों के प्रारंभिक बयान दर्ज करने के बाद उन्हें इस दलदल से बाहर निकालकर उनके परिवारों को सौंप दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फरीदाबाद और दिल्ली में भी इसी तरह का धंधा करता था और हाल ही में उसने मोहाली में यह काम शुरू किया था। पुलिस ने उस इमारत के मालिक को भी मामले में नामजद किया है, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

