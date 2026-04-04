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युवक को सोशल मीडिया Post शेयर करना पड़ा भारी, पुलिस ने लिया सख्त Action

Edited By Kamini,Updated: 04 Apr, 2026 12:12 PM

youth arrested for posting on social media

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वालों बेहद खास खबर सामने आई है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वालों बेहद खास खबर सामने आई है। दीनानगर शहर की पंडित गली में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दीनानगर पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए दीनानगर पुलिस स्टेशन चीफ अमृतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारीवाल से शिवसेना पंजाब चीफ उद्धव बालासाहेब ठाकरे हनी महाजन की शिकायत पर संज्ञान लिया। 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंडित चंदन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवान शिव से जुड़ी एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की है, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरी जांच के बाद इंडियन पीनल कोड की धारा 299 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट शेयर करने से बचें।

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