Amritsar : मामूली झगड़े के बाद बवाल, CCTV में कैद पूरी वारदात

अमृतसर के मुहकमपुरा इलाके में पार्किंग के मामूली झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अमृतसर (रमन): अमृतसर के मुहकमपुरा इलाके में पार्किंग के मामूली झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ऑफिसर हरप्रकाश सिंह ने बताया कि जोड़ा फाटक के पास गली में कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ, इस दौरान दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया है और उनके बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

लेकिन यह घटना तब गंभीर हो गई जब बाद में कुछ लोगों ने एक दुकान पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक, वे एक यात्रा से लौटे थे और सुबह उन्हें जानकारी मिली कि कुछ युवकों ने उनकी किराने की दुकान में तोड़फोड़ की है। दोषियों ने न सिर्फ दुकान का सामान नुकसान पहुंचाया, बल्कि पैसे भी लूट लिए और परिवार के मुखिया पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

पीड़ितों को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया और बाद में गुरु नानक देव अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिवार का कहना है कि हमले के दौरान उनका छोटा बेटा घर पर अकेला था, जिससे वह बहुत डरा हुआ था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त सजा दी जाए।

दूसरी ओर पीड़ित पारस ने बताया कि हमलावर 7-8 की संख्या में थे और उन्होंने हथियारों से हमला किया। उन्होंने बताया कि हमलावर अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी मौके पर छोड़कर भाग गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस दोषियों की पहचान करने में लगी हुई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनी रहे और लोगों में भरोसा बना रहे।

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