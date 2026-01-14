रेल यात्रियों को आज से टिकट खरीदने पर मिलेगी छूट, जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

Main Menu

Edited By Kalash,Updated: 14 Jan, 2026 05:06 PM

train ticket booking discount rail one app

जैतो (रघुनंदन पराशर): उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल द्वारा बुधवार को जारी प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा डिजिटल टिकटिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेलवन मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे जाने वाले अनारक्षित/जनरल टिकटों पर 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। यह सुविधा आज  14 जनवरी 2026 से लागू की गई है। इस छूट का लाभ वे यात्री उठा सकते हैं, जो रेलवन ऐप के माध्यम से डिजिटल भुगतान जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग कर अनारक्षित टिकट खरीदेंगे। नकद भुगतान पर यह छूट मान्य नहीं होगी। 

'रेलवन ऐप " यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आरक्षित टिकट बुकिंग, अनआरक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफार्म टिकट, मासिक सीजन टिकट, पीएनआर स्थिति की जांच, कोच स्थिति की जानकारी, ट्रेन का लाइव ट्रैकिंग, खाने का ऑर्डर, टिकट रिफंड की सुविधा, रेल मदद आदि सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे टिकट खरीदना आसान, सुरक्षित और समय की बचत होता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि फिरोजपुर मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर हेल्पडेस्क के माध्यम से रेलवन ऐप के प्रति यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आराम से अपनी यात्रा से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाएं।

