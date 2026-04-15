स्कूल जा रहे अध्यापकों के साथ दर्दनाक हादसा, एक की मौ/त

फिरोजपुर में दर्दनाक हादसे के दौरान महिला अध्यापिका की मौत की खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : फिरोजपुर में दर्दनाक हादसे के दौरान महिला अध्यापिका की मौत की खबर सामने आई है। मृतका की पहचान काजल के तौर पर हुई है। वहीं इस दौरान 6635 ETT टीचर्स यूनियन के प्रधान दीपक कंबोज गंभीर रूप से घायल हो गए है।

खबर मिली है कि एक्टिवा पर सवार होकर दोनों अध्यापक स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। इस कारण काजल की मौत हो गई। वहीं घायल दीपक को फिरोजपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here