लुधियाना में GLADA का सख्त एक्शन, 3 कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

30 Dec, 2025

three colonies were demolished in ludhiana

लुधियाना में बड़ी कार्रवाई नजर आई है। 3 गैर-कानूनी कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

लुधियाना (राज): लुधियाना में बड़ी कार्रवाई नजर आई है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडियां और GLADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार के निर्देशों के बाद, इसकी रेगुलेटरी विंग ने मंगलवार को धंदरा और दाद गांवों में 3 गैर-कानूनी कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, नोटिस देने के बावजूद डेवलपर्स ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोका, जिसके बाद एक स्पेशल टीम ने मुहिम शुरू की जो बिना किसी विरोध के चली। GLADA ने डेवलपर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी सिफारिश की है। एक प्रवक्ता ने कहा कि गैर-कानूनी और बिना प्लान के डेवलपमेंट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है, जिसमें गैर-कानूनी कॉलोनियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ सजा देने वाली कार्रवाई करने के लिए भी एक स्पेशल ड्राइव शुरू की गई है जो इन गैर-कानूनी कॉलोनियों में सस्ते प्लॉट देने की आड़ में भोले-भाले लोगों को लूट रहे थे, जिनके पास कानूनी मंजूरी और सरकारी नियमों का पालन नहीं था।

चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार ने आम लोगों से अपील की कि वे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में प्रॉपर्टी/प्लॉट/बिल्डिंग न खरीदें, क्योंकि GLADA पानी की सप्लाई, सीवरेज, बिजली कनेक्शन वगैरह जैसी कोई सुविधा नहीं देगा। उन्होंने आगे कहा कि अप्रूव्ड और रेगुलर कॉलोनियों की लिस्ट उनके अप्रूव्ड मैप के साथ GLADA की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे कोई भी होने वाला खरीदार कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक कर सकता है।

