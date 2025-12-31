बेखौफ चोरों का आतंक, घर के बाहर दिया वारदात को अंजाम, घटना CCTV में कैद

Main Menu

Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2025 10:55 AM

theft outside house

वाहन चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है।

मुल्लांपुर दाखा (गीतांजलि): वाहन चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ताजा मामला सुआ रोड की गली नंबर-2 का है, जहां एक घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोर उठा ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुआ रोड गली नंबर-2 निवासी संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की थी और किसी काम से थोड़ी देर के लिए अंदर चले गए थे। वापस बाहर आने पर उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। काफी खोजबीन करने के बाद भी मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चल सका।

इसके बाद जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो गली में एक संदिग्ध युवक घूमता नजर आया। कुछ देर बाद उसने मौका देखकर मोटरसाइकिल की चाबी लगाई, पहले मोटरसाइकिल को पैदल ही थोड़ी दूर तक ले गया और फिर उसे स्टार्ट कर फरार हो गया।

घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

वहीं, इलाके के लोगों ने बढ़ती चोरी की वारदातों पर नाराजगी जताई है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त तेज करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

