गुरदासपुर में दिन दिहाड़े बड़ी वारदात, अलमारी का लॉकर तोड़ उड़ाए सोने के गहने व कैश

गुरदासपुर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

गुरदासपुर (विनोद): गुरदासपुर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर में बीते दिनों एक सराफ के घर हुई बड़ी चोरी के बाद, पास के पिंडोरी रोड़ पर गांव कृष्णा नगर में चोरों ने दिन दिहाड़े बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जहां से चोरों ने एक घर की दीवार फांदकर अंदर गोदरेज अलमारी के लॉकर तोड़कर 14 तोले से ज्यादा सोने के गहने और 36 हजार कैश चुरा लिया है।

जानकारी के अनुसार घर का मालिक प्रदीप सिंह पास के गांव गाजीकोट में करियाने की दुकान चलाता है, जबकि बच्चे छुट्टियों में बाहर गए हुए। उसकी पत्नी कश्मीर कौर थोड़ी देर के लिए घर को लॉक करके दुकान पर गई हुई थी। जब वह करीब 2 घंटे बाद घर लौटी तो घर के बाहर सब कुछ पहले जैसा था। घर में भी ताला लगा था, लेकिन जब उसने किसी काम के लिए पैसे निकालने के लिए कमरे में रखी अलमारी खोली तो उसमें कुछ नहीं बचा था, क्योंकि अलमारी तो पहले की तरह बाहर से बंद थी, लेकिन अंदर का लॉकर टूटा हुआ था और सारे पैसे और गहने गायब थे।

जब उसने दूसरे कमरे में गोदरेज की अलमारी देखी तो उसका भी लॉकर टूटा हुआ था और चोरों ने गहने चुरा लिए थे। चोर लगभग 15 लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। घरवालों को शक है कि चोर उनके घर के पीछे खाली प्लॉट से या घर से सटे एक धार्मिक स्थान की दीवार फांदकर घर में घुसे और इस चोरी को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है।

