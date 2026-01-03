Main Menu

  Ludhiana: अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम टीम, निहंग सिंहों ने किया हंगामा

Ludhiana: अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम टीम, निहंग सिंहों ने किया हंगामा

Edited By Kamini,Updated: 03 Jan, 2026 04:45 PM

the municipal team arrived to take action

लुधियाना में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई करने नगर निगम की टीम पहुंची।

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई करने नगर निगम की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक, शिवपुरी नई पुली के पास अवैध कब्जों को हटाने के लिए शनिवार को नगर निगम की टीम पहुंची तो वहां पर हंगामा हो गया। वहां पर निंहग सिंहों के एक ग्रुप ने कब्जे को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया।

PunjabKesari

मौके पर पहुंचे निहंग सिंह का कहना था कि वह पिछले करीब 40 सालों से इस जगह पर बैठे है। जब नई पुली बननी शुरू हुई थी तो उन्होंने अधिकारियों को पहले ही जताया था और जगह भी छोड़ दी थी। लेकिन आज फिर नगर निगम के अधिकारियों ने धक्का करना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि अगर सरकार उन्हें किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए जगह देती है तो ठीक है, नहीं वह विरोध करते रहेंगे। इस मौके पर बिल्डिंग ब्रांच, तहबाजारी ब्रांच, एडीसीपी समीर वर्मा व भारी पुलिस बल मौजूद था। समाचार लिखे जाने तक अधिकारी कार्रवाई करने को लेकर डटे हुए थे।

PunjabKesari

