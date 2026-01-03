Ludhiana: अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम टीम, निहंग सिंहों ने किया हंगामा

लुधियाना में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई करने नगर निगम की टीम पहुंची।

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई करने नगर निगम की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक, शिवपुरी नई पुली के पास अवैध कब्जों को हटाने के लिए शनिवार को नगर निगम की टीम पहुंची तो वहां पर हंगामा हो गया। वहां पर निंहग सिंहों के एक ग्रुप ने कब्जे को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया।

मौके पर पहुंचे निहंग सिंह का कहना था कि वह पिछले करीब 40 सालों से इस जगह पर बैठे है। जब नई पुली बननी शुरू हुई थी तो उन्होंने अधिकारियों को पहले ही जताया था और जगह भी छोड़ दी थी। लेकिन आज फिर नगर निगम के अधिकारियों ने धक्का करना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि अगर सरकार उन्हें किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए जगह देती है तो ठीक है, नहीं वह विरोध करते रहेंगे। इस मौके पर बिल्डिंग ब्रांच, तहबाजारी ब्रांच, एडीसीपी समीर वर्मा व भारी पुलिस बल मौजूद था। समाचार लिखे जाने तक अधिकारी कार्रवाई करने को लेकर डटे हुए थे।

