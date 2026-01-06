बस्ती जोधेवाल के निकट एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे 3 बेटियों के पिता को टक्कर मार दी। घटना में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

लुधियाना (तरुण): बस्ती जोधेवाल के निकट एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे 3 बेटियों के पिता को टक्कर मार दी। घटना में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद थाना दरेसी की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान गुरदीप सिंह निवासी बस्ती जोधेवाल के रुप में हुई है।

मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति सुंदर नगर इलाके की एक फैक्टरी में ओवरलॉक का काम करता है। उसकी 3 बेटियां है। गत रात्रि काम खत्म कर उसकी पति घर लौट रहा था। बस्ती मनी सिंह पैटरोल पंप के निकट एक तेज रफ्तार वाहन ने उसके पति को टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया।

जांच अधिकारी दविन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतक की पत्नी सीमा के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तलाश शुरु कर दी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परजिनों के हवाले कर दिया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here