  • सरकारी आदेशों की अवहेलना! शिक्षा विभाग ने 5 स्कूलों को जारी किया Notice

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Jan, 2026 08:43 PM

the education department has issued notices to 5 schools

: पंजाब सरकार द्वारा कड़ाके की ठंड और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर घोषित की गई छुट्टियों के बावजूद स्कूल खोलने वाले संस्थानों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के 6 स्कूलों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया...

लुधियाना, (विक्की) : पंजाब सरकार द्वारा कड़ाके की ठंड और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर घोषित की गई छुट्टियों के बावजूद स्कूल खोलने वाले संस्थानों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के 6 स्कूलों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है।

जारी नोटिस के अनुसार, पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 दिसम्बर  से 7 जनवरी  तक राज्य के स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। इसके बावजूद विभाग को शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ स्कूल इन आदेशों का उल्लंघन कर खुले रखे गए हैं। विभाग ने इसे सरकारी आदेशों की सीधी अवहेलना माना है।

जिला शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित स्कूलों की सूची जारी करते हुए उन्हें 2 दिनों के भीतर कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। विभागीय आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि ये स्कूल निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब देने में विफल रहते हैं, तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिख दिया जायेगा।

इन स्कूलों को जारी हुआ नोटिस

नारायणा ई-टेक्नो स्कूल
बाल भारती पब्लिक स्कूल, दुगरी
प्लैनेट ई स्कूल, खन्ना
टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, समराला
डेज़ी एजुकेशन सेंटर, लक्ष्मण नगर, ग्यासपुरा एवं एक अन्य स्कूल को नोटिस जारी हुआ है।

