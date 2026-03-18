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'पंजाब केसरी' के होटल पर किए Action पर बोले तरुण चुघ, कहा- ऐसी धक्केशाही ज्यादा नहीं चलेगी

Edited By Kamini,Updated: 18 Mar, 2026 10:40 AM

tarun chugh speaks on the action taken at punjab kesari hotel

BJP के नेशनल महासचिव तरुण चुघ ने 'पंजाब केसरी' होटल पर 'AAP' सरकार की कार्रवाई को नादरशाही की कमी बताया है।

जालंधर : BJP के नेशनल महासचिव तरुण चुघ ने 'पंजाब केसरी' होटल पर 'AAP' सरकार की कार्रवाई को नादरशाही की कमी बताया है। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी दादागिरी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के आम चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गैर-लोकतांत्रिक है। उन्होंने 'AAP' सरकार से पूछा कि उन्होंने राज्य में कितने होटलों और गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की है, जनता जवाब मांगती है।

आपको बता दें कि जालंधर में पंजाब केसरी ग्रुप के होटल पार्क प्लाजा पर नगर निगम की टीम की कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमा गया है। नगर निगम जालंधर के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने दोपहर में पुलिस लाइन रोड पर स्थित होटल पार्क प्लाजा में बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 खुदाई मशीनें होटल कॉम्प्लेक्स में घुसीं और वहां बने पोर्च को तोड़ दिया। इसके साथ ही बाउंड्री वॉल, गेट और दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

इस ऑपरेशन में खुदाई मशीनों के अलावा लोडर और दूसरी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर के आदेश पर MTP मेहरबान सिंह ने ऑपरेशन को लीड किया। ATP, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दूसरे अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। यह ऑपरेशन 4 घंटे तक चला, इस दौरान होटल में आने-जाने वाली सड़कें भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गईं। पुलिस ने इस ऑपरेशन का विरोध कर रहे BJP, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के करीब 40 नेताओं को जबरन हिरासत में ले लिया है।

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