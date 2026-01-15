माघी मेले में बोले सुखबीर बादल, विरोधियों पर बोला हमला

माघी मेले के अवसर पर मोगा के तख्तूपुरा में शिरोमणि अकाली दल द्वारा प्रेस कांफ्रेंस की गई।

मोगा: माघी मेले के अवसर पर मोगा के तख्तूपुरा में शिरोमणि अकाली दल द्वारा प्रेस कांफ्रेंस की गई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मंच से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते दो से ढाई दशकों तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब की सत्ता में रहे, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों के हित में कोई ठोस काम नहीं किया गया। इसके विपरीत आज जो बुनियादी सुविधाएं नजर आती हैं, वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की दूरदर्शी नीतियों का नतीजा हैं।

सुखबीर बादल ने कहा कि खेती के लिए ट्यूबवेलों को दिए गए बिजली कनेक्शन और उन्हें मुफ्त करने का फैसला भी प्रकाश सिंह बादल की देन है। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा भी इसी जिले से शुरू हुई थी और संसद सदस्य रहते हुए क्षेत्र की मांगों को गंभीरता से सुना जाता था। उन्होंने दावा किया कि सड़कें, हाईवे, पुल और लगातार बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं अकाली दल के शासनकाल की पहचान रही हैं।

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के लोगों ने बाहरी ताकतों की बातों में आकर गलती की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में आम आदमी पार्टी के पंजाब में सक्रिय होने के बाद 2015 से राज्य में बेअदबी की घटनाएं शुरू हुईं। उनका कहना था कि सत्ता की चाह में समाज को बांटने वाली ताकतें सक्रिय हो गईं।

उन्होंने कहा कि अकाली दल के लिए पंजाब के लोग परिवार की तरह हैं और पार्टी यहां सेवा और संघर्ष के लिए है, जबकि दिल्ली से आने वाले नेता सिर्फ सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से आते हैं। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी की चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पांच साल बीत जाने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ और अब जनता को सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों को फिर मौका देना चाहिए।

सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि अकाली दल के मुख्यमंत्री हमेशा सेवा भाव से काम करते हैं और पार्टी अत्याचार के खिलाफ खड़ी रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर पंजाब को दोबारा विकास की राह पर लाना है तो अकाली दल ही एकमात्र विकल्प है। सम्मेलन में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान कई झूठे केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अकाली दल की सरकार बनने पर पहले ही दिन एक आयोग बनाकर ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी और गलत तरीके से दर्ज किए गए केस रद्द किए जाएंगे। साथ ही झूठे मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि यदि प्रकाश सिंह बादल राजनीति में न आए होते तो पंजाब की तस्वीर अलग होती। उनके अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक सोच के बिना राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, और यही वजह है कि अकाली दल की नीतियों ने पंजाब को मजबूती दी।

