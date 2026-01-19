पंजाब केसरी ग्रुप हमले पर बोले समाज सेवक करणवीर, कहा-सच और जनता के हित के लिए हमेशा अडिग

पंजाब केसरी ग्रुप की प्रतिबद्धता को लेकर समाज सेवक करणवीर ने कहा कि अखबार हमेशा लोगों के हित और सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहा है।

जालंधर (कुंदन, पंकज) : पंजाब केसरी ग्रुप की प्रतिबद्धता को लेकर समाज सेवक करणवीर ने कहा कि अखबार हमेशा लोगों के हित और सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहा है। उन्होंने बताया कि चाहे सरकार की नीतियां कितनी भी दमनकारी क्यों न रही हों, पंजाब केसरी कभी दबा नहीं और आगे भी नहीं दबेगा।

करण वीर ने कहा कि आतंकवाद के काले दौर में भी पंजाब केसरी ने कभी सच लिखने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब केसरी आगे भी लोगों और देश के हित में सच्चाई लिखता रहेगा। करण वीर ने कहा कि अखबार की पहचान “वह कलम जिसे आज तक कोई दबा नहीं पाया और भविष्य में भी कोई दबा नहीं पाएगा।”

