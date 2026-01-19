Main Menu

पंजाब केसरी ग्रुप हमले पर बोले समाज सेवक करणवीर, कहा-सच और जनता के हित के लिए हमेशा अडिग

social worker karanveer commented on the attack on the punjab kesari group

पंजाब केसरी ग्रुप की प्रतिबद्धता को लेकर समाज सेवक करणवीर ने कहा कि अखबार हमेशा लोगों के हित और सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहा है।

जालंधर (कुंदन, पंकज) : पंजाब केसरी ग्रुप की प्रतिबद्धता को लेकर समाज सेवक करणवीर ने कहा कि अखबार हमेशा लोगों के हित और सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहा है। उन्होंने बताया कि चाहे सरकार की नीतियां कितनी भी दमनकारी क्यों न रही हों, पंजाब केसरी कभी दबा नहीं और आगे भी नहीं दबेगा।

करण वीर ने कहा कि आतंकवाद के काले दौर में भी पंजाब केसरी ने कभी सच लिखने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब केसरी आगे भी लोगों और देश के हित में सच्चाई लिखता रहेगा। करण वीर ने कहा कि अखबार की पहचान “वह कलम जिसे आज तक कोई दबा नहीं पाया और भविष्य में भी कोई दबा नहीं पाएगा।” 

