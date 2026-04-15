तरनतारन में 20 करोड़ रुपए की हेरोइन सहित तस्कर गिरफ्तार

CIA स्टाफ तरनतारन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को काबू किया है।

तरनतारन (रमन चावला): CIA स्टाफ तरनतारन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को काबू किया है। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान आरोपी के पास से 3 kg 915 ग्राम हेरोइन, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में सरहाली थाने में केस दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है और आगे की डिटेल में पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि बरामद हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

जिले के SSP सुरिंदर लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि तरनतारन पुलिस के CIA स्टाफ की टीम सरहाली पट्टी रोड से थोड़ा आगे T-पॉइंट पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक डीलक्स मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, जिस दौरान पुलिस पार्टी ने उसकी तलाशी ली तो उसमें से 3 kg 915 ग्राम हेरोइन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान आकाशदीप सिंह उर्फ ​​आकाश, बेटे सुखविंदर सिंह, गांव सीतो मेह, झुग्गियां, जिला तरनतारन के रूप में हुई है।

SSP ने बताया कि इस आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इस संबंध में सरहाली थाने में केस दर्ज कर माननीय अदालत से 4 दिन का रिमांड हासिल करके आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि हेरोइन की यह खेप कहां से और कैसे आई और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था।

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