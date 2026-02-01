पाकिस्तान से 7 भारतीय कैदी रिहा, जालंधर और लुधियाना के 2 युवक भी लौटे

पाकिस्तान ने अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते 7 भारतीय कैदियों को रिहा किया है, जिनमें जालंधर और लुधियाना के दो युवक शामिल हैं जो करीब ढाई साल पहले सतलुज दरिया में बहकर पाकिस्तान पहुंचे थे।

सिधवा बेट (चाहल) : पाकिस्तान ने अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते 7 भारतीय कैदियों को रिहा किया है, जिनमें जालंधर और लुधियाना के दो युवक शामिल हैं जो करीब ढाई साल पहले सतलुज दरिया में बहकर पाकिस्तान पहुंचे थे। खबर है कि चंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, जोगिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, विशाल, रतनपाल और सुनील नाम के भारतीय कैदियों को पाकिस्तान को रिहा किया है, जिनमें हरविंदर सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी परजियां बिहारीपुर (लुधियाना) और रतनपाल पुत्र महिंदर सिंह निवासी खैरा मुस्तरका थाना मेहतपुर (जालंधर) को भी रिहा किया गया है।

ये दोनों उन छह भारतीयों में शामिल थे जिन्हें जुलाई 2023 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने शुरू में उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया था, जबकि उनके परिवारों ने कहा कि वे दरिया में बाढ़ आने के कारण बहकर पाकिस्तान चले गए थे। खबरों के मुताबिक, लाहौर की एक अदालत ने 13 दिसंबर, 2025 को उनकी रिहाई और वापस भेजने का आदेश दिया था। दरिया में बहकर पाकिस्तान पहुंचने पर उन्हें बॉर्डर रेंजर्स ने पकड़ लिया था और ढाई साल जेल की सज़ा काटने के बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था।

इसके बाद प्रशासन ने कल, शुक्रवार को परिवार को उनकी रिहाई की जानकारी दी और रिहा हो रहे कैदियों ने भी परिवार को टेलीफोन पर अपनी रिहाई की जानकारी दी और उन्हें शनिवार को अटारी-वाघा बॉर्डर पहुंचने की जानकारी दी। आज पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद कैदियों को उनके परिवारों को सौंप दिया। इस समय अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे गांव परजियां बिहारीपुर के सरपंच जसवीर सिंह जस्सा और सरपंच नाहर सिंह कनियां ने कहा कि उनकी रिहाई से उनके परिवार वालों, रिश्तेदारों और गांव वालों में खुशी का माहौल है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here