लुधियाना में एक्सिस बैंक के ATM से लूट, जालंधर समेत कई शहरों में पुलिस की छापेमारी

पंजाब डेस्कः पंजाब के लुधियाना में शनिवार तड़के कैलाश नगर इलाके में एक्सिस बैंक के एक एटीएम से लाखों रुपये की लूट का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद जिला पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जालंधर सहित कई शहरों में छापेमारी की गई है।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को जानकारी मिली है कि इसी गैंग ने 13 दिसंबर को जालंधर में भी एक एटीएम लूटा था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर बदमाशों को ट्रैक किया जा रहा है।बीते दिन पुलिस ने जालंधर, कपूरथला और ब्यास समेत कई इलाकों में दबिश दी। पुलिस को शक है कि यह एक अंतरराज्यीय एटीएम लूट गैंग है। एहतियात के तौर पर पंजाब के कई थानों को अलर्ट भी भेजा गया है।

सूत्रों के मुताबिक, लुटेरे एटीएम से करीब 20 लाख रुपये लेकर फरार हुए हैं। बदमाश स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आए थे। जांच में सामने आया है कि एटीएम कियोस्क में न तो सीसीटीवी कैमरा लगा था और न ही कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था। बदमाशों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम की ट्रे तोड़ी। आसपास लगे कैमरों की फुटेज में दो लोग एटीएम से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि लुटेरों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, वारदात से दो दिन पहले ही एटीएम में कैश डाला गया था, जिससे नुकसान कई लाख रुपये होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल चोरी गई रकम का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।