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Punjab जेल विभाग में फेरबदल, कई अधिकारियों को मिली Promotion, देखें List

Edited By VANSH Sharma,Updated: 17 Sep, 2026 08:21 PM

reshuffle in punjab prison department

पंजाब जेल विभाग की ओर से सहायक सुपरिंटेंडेंटों को पदोन्नति दी गई है।

लुधियाना (स्याल): पंजाब जेल विभाग की ओर से सहायक सुपरिंटेंडेंटों को पदोन्नति दी गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कई सहायक सुपरिंटेंडेंटों को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पद पर प्रमोट किया गया है।

पंजाब जेल विभाग की ओर से पदोन्नत किए गए अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार संबंधित अधिकारियों को अब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदोन्नत अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

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