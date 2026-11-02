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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 02 Nov, 2026 12:50 PM

punjab top 5

पनबस-पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के चलते एक बार फिर राज्य ..

1)  16 नवंबर से पंजाब में बसों का चक्का जाम, यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
पनबस-पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के चलते एक बार फिर राज्य ..

2)  पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका, AAP छोड़ने वाले 3 विधायक भाजपा में शामिल
 पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है।

3) पंजाब में RC ट्रांसफर का बड़ा फर्जीवाड़ा! बिना दस्तावेजों के ऑटो-अप्रूव हो रहीं गाड़ियां!
पंजाब में वाहनों की RC ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 

4) पाकिस्तान की नापाक हरकत! डेरा बाबा नानक के गांव में मिला ड्रोन
पाकिस्तान आए दिन अपनी नापाक हरकतें करता रहता है, जिसके चलते आज बॉर्डर वाले शहर डेरा बाबा नानक के गांव ...

और ये भी पढ़े

5) AAP पार्टी के अमृतसर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा
आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित विधायक और पूर्व आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी कुंवर विजय ...

 

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