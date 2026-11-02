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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 02 Nov, 2026 12:50 PM
पनबस-पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के चलते एक बार फिर राज्य ..
1) 16 नवंबर से पंजाब में बसों का चक्का जाम, यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
पनबस-पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के चलते एक बार फिर राज्य ..
2) पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका, AAP छोड़ने वाले 3 विधायक भाजपा में शामिल
पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है।
3) पंजाब में RC ट्रांसफर का बड़ा फर्जीवाड़ा! बिना दस्तावेजों के ऑटो-अप्रूव हो रहीं गाड़ियां!
पंजाब में वाहनों की RC ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
4) पाकिस्तान की नापाक हरकत! डेरा बाबा नानक के गांव में मिला ड्रोन
पाकिस्तान आए दिन अपनी नापाक हरकतें करता रहता है, जिसके चलते आज बॉर्डर वाले शहर डेरा बाबा नानक के गांव ...
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) AAP पार्टी के अमृतसर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा
आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित विधायक और पूर्व आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी कुंवर विजय ...
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
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05/11/2026 22:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पुराने कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मन उलझनों से
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज उधार पर दिया पैसा वापिस मिल सकता है। किसी दोस्त
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वाले जातकों के आज नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेग। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। प्रेम जीवन
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी सूझबूझ से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज हर काम में सावधानी बरतने की ज़रुरत है। व्यापार में
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। दोस्तों से हंसी-मजाक में दिन बीतेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी के भी मामले में दखल अंदाज़ी न करें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में बॉस को आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। प्रॉपर्टी के
मीन राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात
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