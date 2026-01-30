फतेहगढ़ साहिब में देर रात जोरदार धमाका, 50 KM तक सुनाई दी आवाज

Edited By Vatika,Updated: 30 Jan, 2026 10:02 AM
फतेहगढ़ साहिब (जगदेव): फतेहगढ़ साहिब में बीती देर रात एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे घरों के दरवाजे और शीशे तक हिल गए। यह धमाका देर रात सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना रहा। लोग आपस में इस धमाके को लेकर पूछताछ करते रहे। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 40 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। यानी फतेहगढ़ साहिब के अलावा अमलोह, गोविंदगढ़, खन्ना, पायल और समराला क्षेत्रों तक लोगों ने इस धमाके की आवाज सुनी।
इस संबंध में जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह आवाज फाइटर जेट के सोनिक बूम जैसी थी, जो आसमान में सुनाई दी। बताया गया कि करीब रात 9 बजे के आसपास सुपरसोनिक फाइटर जेट आसमान से गुजरे थे और हवा में दबाव बनने के कारण ऐसी धमाके जैसी आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं।
फिलहाल किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और यह सिर्फ एक तेज आवाज का मामला है। हालांकि लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की रेलवे पटरी पर धमाका हुआ था, जिसके बाद से क्षेत्र में पहले ही भय का माहौल है।