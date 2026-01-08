लुधियाना में लगेगा लंबा Power Cut, ये इलाके होंगे प्रभावित

पावरकॉम की सिटी वेस्ट डिवीजन के अंतर्गत पड़ते छावनी मोहल्ला बिजलीघर में तैनात एस.डी.ओ. शिव कुमार ने बताया।

लुधियाना (खुराना): पावरकॉम की सिटी वेस्ट डिवीजन के अंतर्गत पड़ते छावनी मोहल्ला बिजलीघर में तैनात एस.डी.ओ. शिव कुमार ने बताया कि 8 जनवरी को 11 के.वी. हुसैन पूरा 11 के.वी. चांदनी चौक, 11 के.वी. छावनी मोहल्ला, 11 के.वी. पिंक विहार, 11 के.वी. मन्ना सिंह नगर, 11 के.वी. कुंदन वुड , 11 के.वी. प्रीतम नगर और 11 के.वी. जस्सियां फीडरों की जरूरी मरम्मत और नई तार बिछाने के चलते बिजली की सप्लाई बंद रखी जाएगी। इस कारण संबंधित सभी इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

