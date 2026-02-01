Main Menu

Ludhiana में स्थिति और भी गंभीर, हालत बद से बदतर, सरकार पर उठे सवाल

Edited By Urmila,Updated: 01 Feb, 2026 12:30 PM

डुगरी फेज़ 1 और फेज़ 2 को जोड़ने वाली डिवाइडिंग रोड पिछले लगभग एक साल से बेहद खराब हालत में है, जिससे स्थानीय निवासियों, यात्रियों और रोज़ाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लुधियाना : डुगरी फेज़ 1 और फेज़ 2 को जोड़ने वाली डिवाइडिंग रोड पिछले लगभग एक साल से बेहद खराब हालत में है, जिससे स्थानीय निवासियों, यात्रियों और रोज़ाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कार्य के लिए खोदी गई यह सड़क आज तक पूरी नहीं की गई, जिसके कारण यह कीचड़ भरी, फिसलनयुक्त और दुर्घटनाओं का कारण बन गई है।

हाल की बारिश के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है जिसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि सड़क पर न तो सही तरीके से मरम्मत की गई है और न ही दोबारा पक्कीकरण किया गया है। जगह-जगह कीचड़, जलभराव और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण वाहनों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। दोपहिया वाहन अक्सर फिसल जाते हैं, कारों का संतुलन बिगड़ जाता है और पैदल चलने वाले लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

निवासियों के अनुसार, खासकर सुबह और शाम के समय दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। कई लोगों को फिसलने और गिरने के कारण छोटी और बड़ी चोटें लगी हैं। डुगरी फेज़ 2 के एक निवासी ने कहा, “घर से बाहर निकलना रोज़ का खतरा बन गया है। सड़क इतनी फिसलन भरी है कि पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं रहा।” बार-बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

अब स्थानीय निवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि किसी बड़े हादसे से पहले तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सड़क की स्थायी मरम्मत करवाई जाए। उनका कहना है कि महीनों से जारी इस लापरवाही के कारण लोगों का सब्र जवाब दे चुका है और अब सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद ज़रूरी है। डुगरी फेज़ 1 और फेज़ 2 के निवासी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को जल्द ही गंभीरता से लिया जाएगा और हालात और बिगड़ने से पहले इसका समाधान किया जाएगा।

