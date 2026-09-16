पटवारियों ने किया बड़ा ऐलान, लोगों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब की स्टेट बॉडी की 9 सितंबर, 2026 को हुई अहम मीटिंग के निर्देशों के बाद, श्री मुक्तसर साहिब जिले की तीनों तहसीलों श्री मुक्तसर साहिब, मलोट और गिद्दड़बाहा के पटवारियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

श्री मुक्तसर साहिब (पवन तनेजा, खुराना): रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब की स्टेट बॉडी की 9 सितंबर, 2026 को हुई अहम मीटिंग के निर्देशों के बाद, श्री मुक्तसर साहिब जिले की तीनों तहसीलों श्री मुक्तसर साहिब, मलोट और गिद्दड़बाहा के पटवारियों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसील प्रेसिडेंट की लीडरशिप में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तहसील लेवल पर विरोध प्रदर्शन किए गए, जिससे सरकारी दफ्तरों में काम पूरी तरह से ठप रहा।

बड़ी संख्या में पहुंचे पटवारी और रिटायर्ड कानूनगो

सभी पटवारियों के अलावा, जिले भर से यूनियन डेलीगेट, रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो साथियों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में खास तौर पर हिस्सा लिया और अपना समर्थन दिया। तहसील श्री मुक्तसर साहिब में स्टेट ट्रेजरर पवन कुमार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह बराड़ मौजूद थे, जबकि तहसील गिद्दड़बाहा में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गुरभेज सिंह और तहसील प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार लंबे समय से उनकी जायज़ मांगों को नज़रअंदाज़ कर रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने मांग की कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए पटवारियों की सैलरी तुरंत बढ़ाई जाए और प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरी सैलरी दी जाए, पटवारियों का स्टेट कैडर तुरंत रद्द किया जाए, 4716 पोस्ट बहाल की जाएं और खाली पोस्ट पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा, पटवारी ऑफिस और दफ्तरों के सुचारू कामकाज के लिए ज़रूरी फर्नीचर और दूसरे ज़रूरी सामान तुरंत दिए जाएं।

आर-पार की लड़ाई का ऐलान

यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही इन जायज़ मांगों का हल नहीं निकाला तो स्टेट बॉडी के आदेशानुसार, श्री मुक्तसर साहिब ज़िले के सभी पटवारी 17 सितंबर से अगले कड़े संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के मीडिया लीडर नरिंदर सिंह, मीडिया लीडर सुखदीप सिंह, जॉइंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (पंजाब) इकबाल सिंह, कानूनगो एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट गुरपाल सिंह, पटवारी वीरपाल कौर और रिटायर्ड कानूनगो मनप्रीत सिंह समेत बड़ी संख्या में पटवारी और कानूनगो साथी मौजूद थे।

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