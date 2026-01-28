अकाल तख्त के आदेश पर CM मान की वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी

Main Menu

अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज  के आदेश पर मुख्यमंत्री भगवंत मान

अमृतसर: अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज  के आदेश पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की कथित आपत्तिजनक वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।  

सूत्रों के अनुसार, वायरल हुई वीडियो को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वीडियो असली है या इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसके बाद इसकी सत्यता को लेकर सवाल उठने लगे थे।

क्या है मामला 
अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने 5 जनवरी को एक आपत्तिजनक वीडियो और गोलक समेत दूसरे सिख मुद्दों पर की बयानबाजी को लेकर CM को तलब किया था। जिसके बाद वह 15 जनवरी 2026 को नंगे पैर गोल्डन टेंपल पहुंचे। इस दौरान सीएम मान ने आरोप लगाया था कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने और सिख परंपराओं के इर्द-गिर्द विवाद पैदा करने के लिए AI द्वारा निर्मित फर्जी वीडियो प्रसारित किया। यह दावा उन्होंने अकाल तकत सचिवालय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए किया, जिसको लेकर उक्त वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 
 

