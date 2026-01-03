Ludhiana में शादी के वादे पर किन्नर बनी लड़की, करवाई सर्जरी, धोखा मिला तो...

Edited By Vatika,Updated: 03 Jan, 2026 11:22 AM
लुधियाना (गीतांजलि): पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां किन्नर से लड़की बनी अदिति ने प्रेम संबंध में धोखा मिलने से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पहले उसने जहरीली वस्तु निगली, जिसके बाद साथियों ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद घर लौटने पर उसने दोबारा फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर उसे फिर से सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
अदिति ने बताया कि उसका करीब एक साल से गोल्डी नामक युवक के साथ प्रेम संबंध था। युवक उससे शादी का वादा करता रहा और उसी के कहने पर उसने किन्नर से महिला बनने के लिए सर्जरी करवाई। अदिति का आरोप है कि उसने अपनी जेब से करीब 5 से 6 लाख रुपये खर्च कर कई सर्जरियां करवाईं, लेकिन महिला बनने के बाद गोल्डी ने शादी से इनकार कर दिया। अदिति ने यह भी आरोप लगाया कि गोल्डी और उसके परिजन उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गई और आत्महत्या का कदम उठाने को मजबूर हुई।
वहीं, इस मामले में फोन पर बातचीत के दौरान गोल्डी ने स्वीकार किया कि वह करीब एक साल से अदिति के संपर्क में था और दोनों के बीच संबंध रहे हैं। हालांकि, उसने सर्जरी और शादी से जुड़ी बातों से इनकार किया है। अदिति की सहेली कैमी ने बताया कि युवक अब अदिति को धमका रहा है और शादी से मना कर रहा है। अदिति पेशे से मेकअप आर्टिस्ट है और मेहनत से अपना जीवन यापन करती है। अदिति के अनुसार, उसकी मुलाकात करीब एक साल पहले नकोदर दरबार में गोल्डी से हुई थी, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे संबंध गहरे हो गए। इस संबंध में चौकी जीवन नगर के इंचार्ज बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल अदिति की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। अस्पताल प्रशासन से घटना की सूचना मिली है। अदिति की हालत में सुधार आने के बाद उसके बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।