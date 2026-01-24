Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में लुटेरे डाका मारने की बना रहे थे योजना, गिरोह के 10 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे

पंजाब में लुटेरे डाका मारने की बना रहे थे योजना, गिरोह के 10 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे

Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 01:44 PM

members of the robbery gang have been apprehended by the police

चोर लुटेरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना सिटी फिरोजपुर और थाना मक्खू की पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को डकैती मारने की योजना बनाते गिरफ्तार किया है।

फिरोजपुर (कुमार) : चोर लुटेरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना सिटी फिरोजपुर और थाना मक्खू की पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को डकैती मारने की योजना बनाते गिरफ्तार किया है जिनसे 4 तलवारे, 2 बेसबॉल, कुल्हाड़ी, डंडा और बिना नंबर के 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं ।

यह जानकारी देते हुए एस.पी. इन्वेस्टीगेशन फिरोजपुर मनजीत सिंह ने बताया कि थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस जब ए.एस.आई. सुखदेव राज के नेतृत्व में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी तो उन्हें यह गुप्त सूचना मिली कि जज पुत्र हरदीप, राजबीर पुत्र मनजीत, बोहड पुत्र लक्ष्मण, सोनू पुत्र विजय और साहिल पुत्र हीरा नाम के व्यक्ति जो फिरोजपुर शहर में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनके जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। आज यह सभी खतरनाक हथियारों के साथ लैस होकर बस्ती भट्टियां वाली में एक डेयरी के पास झाड़ियों में बैठे कहीं डकैती मारने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तुरंत छापामारी करते हुए नामजद आरोपियों को काबू किया गया जिनसे दो तलवारें ,बेसबॉल और डंडा बरामद हुआ है। थाना मक्खू की पुलिस ने डकैती मारने की योजना बनाते 5 आरोपियों को तलवारों, कुल्हाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया

दूसरी ओर जिला फिरोजपुर के थाना मक्खू की पुलिस ने ए.एस.आई. राम सिंह के नेतृत्व में 5 आरोपियों को डाका मारने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है जिनसे 2 तलवारे, एक कुल्हाड़ी और बिना नंबरी 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। एस.पी. मनजीत सिंह ने बताया कि ए.एस.आई. राम सिंह को यह गुप्त सूचना मिली थी कि जतिंदर उर्फ गाटी, चाहत पुत्र सुखदेव, हरुना उर्फ हरुनी, विशाल सिंह और साहिल उर्फ सन्नी नाम के व्यक्ति स्टेडियम में बने कमरे में हथियारों से लैस होकर कहीं डाका मारने की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस पार्टी द्वारा तुरंत छापामारी करते हुए नामजद आरोपियों को काबू किया गया जिनसे यह जानलेवा हथियार और 2 बिना नंबरी मोटरसाइकिल बरामद हुए। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी फिरोजपुर और थाना मक्खू में मुकद्मे दर्ज करके आगे की पूछताछ की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!