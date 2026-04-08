Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कार व एक्टिवा की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर, एक की मौ'त

कार व एक्टिवा की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर, एक की मौ'त

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 05:26 PM

massive head on collision between two vehicles

फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर हाजी छिंबा गांव में एक हादसा हुआ है। कार और एक्टिवा की आमने-सामने की टक्कर में एक्टिवा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

फिरोजपुर (सनी चोपड़ा): फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर हाजी छिंबा गांव में एक हादसा हुआ है। कार और एक्टिवा की आमने-सामने की टक्कर में एक्टिवा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 

road accident

इस बारे में जानकारी देते हुए परिवार वालों ने बताया कि हरप्रीत अपने दोस्त के साथ फिरोजपुर शहर से कोठी राय साहिब जा रहा था, तभी फाजिल्का की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आकर एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हरप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसकी हालत भी काफी नाजुक है।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जबकि घायल व्यक्ति को आम राहगीरों ने इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि चूंकि यह नेशनल हाईवे है, इसलिए इस सड़क पर बहुत ट्रैफिक रहता है, जिससे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, और लोग इसे फोरलेन करने की भी मांग कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!