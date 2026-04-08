Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 05:26 PM
फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर हाजी छिंबा गांव में एक हादसा हुआ है। कार और एक्टिवा की आमने-सामने की टक्कर में एक्टिवा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
फिरोजपुर (सनी चोपड़ा): फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर हाजी छिंबा गांव में एक हादसा हुआ है। कार और एक्टिवा की आमने-सामने की टक्कर में एक्टिवा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए परिवार वालों ने बताया कि हरप्रीत अपने दोस्त के साथ फिरोजपुर शहर से कोठी राय साहिब जा रहा था, तभी फाजिल्का की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आकर एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हरप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसकी हालत भी काफी नाजुक है।
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जबकि घायल व्यक्ति को आम राहगीरों ने इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि चूंकि यह नेशनल हाईवे है, इसलिए इस सड़क पर बहुत ट्रैफिक रहता है, जिससे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, और लोग इसे फोरलेन करने की भी मांग कर रहे हैं।
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