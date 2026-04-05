Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नशा छुड़ाओ केन्द्र से वापिस आए युवक की कुछ घंटों बाद संदिग्ध मौत, कार में मिला मृत

नशा छुड़ाओ केन्द्र से वापिस आए युवक की कुछ घंटों बाद संदिग्ध मौत, कार में मिला मृत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Apr, 2026 10:37 PM

youth returns from de addiction centre dies suspiciously hours later

स्थानीय हिंदूमलकोट रोड़ निवासी करीब 21 वर्षीय युवक आज बाईपास पर स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी के पास कार में संदिग्ध रूप में बेसुध हालत में मिला। जिसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अबोहर (सुनील भारद्वाज): स्थानीय हिंदूमलकोट रोड़ निवासी करीब 21 वर्षीय युवक आज बाईपास पर स्थित एक ट्रैक्टर एजेंसी के पास कार में संदिग्ध रूप में बेसुध हालत में मिला। जिसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए उसके शव को घर ले गए। मृतक युवक आज सुबह 11 बजे ही नशा छुड़ाओ केन्द्र से वापिस अपने घर आया था।

जानकारी देते हुए मृतक रक्षपाल के पिता शमशेर सिंह ने बताया कि उसका बेटा 12वीं की परीक्षा पास कर चुका था और अब बी.ए. की पढ़ाई शुरू की थी। इसी दौरान वह कुछ युवकों के साथ नशा करने लगा था, जिसे उन्होंने तुरंत ही नशा छुड़ाओ केन्द्र में दाखिल करवा दिया। उसने बताया कि तीन महीने नशा छुड़ाओ केन्द्र में दाखिल रहने के बाद आज सुबह 11 बजे ही वे उसे वापिस घर लेकर आए थे। लेकिन इसी दौरान अचानक रक्षपाल कार लेकर घर से निकल गया जिस पर उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि बाईपास पर स्थित आयशर ट्रैक्टर एजेंसी के पास कार में एक युवक बेसुध पड़ा हुआ। जिस पर वे मौके पर पहुंचे और तुरंत ही उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!