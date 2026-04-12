Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • चंडीगढ़ में चलती BMW कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला

चंडीगढ़ में चलती BMW कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Apr, 2026 06:31 PM

massive fire engulfs moving bmw in chandigarh

शहर के एयरपोर्ट रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती BMW कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धू कर जलने लगा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार आग के गोले में तब्दील होती दिखाई दे रही...

चंडीगढ़: शहर के एयरपोर्ट रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती BMW कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धू कर जलने लगा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार आग के गोले में तब्दील होती दिखाई दे रही है।

जानकारी के अनुसार, कार में आग लगने की शुरुआत एक छोटी चिंगारी से हुई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद कार से बम फटने जैसी तेज आवाजें भी सुनाई दीं, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार को रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई।

घटना के बाद हड़कंप मच गया और लोगों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!