लुधियाना में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अंदाज़ : गाने में समझाए ट्रैफिक नियम

लुधियाना (गौतम) : लुधियाना में ट्रैफिक पुलिस की नई पहल सामने आई है, जिसमें वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस अब गाना गाकर ट्रैफिक नियमों बारे जागरूक करती नजर आ रही है। आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस को हमेशा चालान काटते या सख्ती करते देखा गया है, लेकिन यहां माहौल बिल्कुल अलग था। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने खूब वाहवाही लूटी है जिसमें पुलिस कर्मी हाथों में माइक लिए गाना गाता नजर आ रहा है।

गाने के बोल हैं -''मौसम है खराब यारा ठंड भी बड़ी है, जाणा है जरूर भाई धुंध भी बड़ी है, ते धुंध विच चलणा सिखावांगा, अस्सी हौली-हौली गड्डियां चलांवागा, देर ही सही पहुंच ता जावांगे''

पुलिस की इस नई पहल को देख हर कोई हैरान था तथा हर आने जाने वाले वाहन चालकों को गाने के माध्यम से ट्रैफिक नियमों बारे जागरूक किया जा रहा था। इस गीत के जरिए पुलिस कर्मी वाहन चालकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि खराब मौसम और घने कोहरे में जल्दबाजी करने की बजाय धीरे और सावधानी से वाहन चलाएं। संदेश साफ है—देर से सही, लेकिन सुरक्षित पहुंचना सबसे जरूरी है।

इस अनोखी पहल को देखकर सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक भी हैरान रह गए। गाने की सरल भाषा और दिल को छू लेने वाले अंदाज ने लोगों को न सिर्फ आकर्षित किया, बल्कि उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर दिया।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में खासकर धुंध और कोहरे के कारण सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिलता है। कई बार लोग जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं, जिसका नतीजा गंभीर दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता है। ऐसे में गानों और रचनात्मक तरीकों के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाना ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। इस पहल की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है। लोग कमेंट कर ट्रैफिक पुलिस की सोच और प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। कुल मिलाकर, लुधियाना ट्रैफिक पुलिस गानों के जरिए यह संदेश दे रही है कि —“हौली चलो, सुरक्षित पहुंचो”।