लुधियाना में एक्शन मोड पर ट्रैफिक पुलिस: खालसा कॉलेज के बाहर हुड़दंगियों की शामत

लुधियाना (राज): पुलिस ने शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पैशल एन्फोर्समैंट अभियान छेड़ा गया है। इसी कड़ी में आज घुमार मंडी स्थित खालसा कॉलेज फॉर वुमन के बाहर पुलिस ने विशेष नाकाबंदी कर असामाजिक तत्वों और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को आड़े हाथों लिया।

इस विशेष मुहिम का नेतृत्व ए.डी.सी.पी. (ट्रैफिक) गुरप्रीत कौर पुरेवाल ने किया। कॉलेज के बाहर जुटने वाली मजनुओं की भीड़ और बिना वजह चक्कर काटने वाले संदिग्ध युवकों पर पुलिस ने पैनी नजर रखी। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 वाहनों के चालान काटे गए जिनमें मुख्य रूप से बिना दस्तावेजों और मॉडिफाइड साइलैंसर वाले वाहन शामिल थे। इसके साथ ही ईव-टीजिंग पर नकेल कसने के लिए छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज के आसपास विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस ने बिना किसी वाजिब कारण के कॉलेज के गेट के पास खड़े होने वाले युवकों को कड़ी चेतावनी देकर भगाया।

पटाखे छोड़ने वाले बुलेट चालकों पर शिकंजा

पढ़ाई के माहौल में खलल डालने वाले और शोर मचाने वाले मॉडिफाइड साइलैंसर लगे मोटरसाइकिलों की सख्ती से जांच की गई। पुलिस ने साफ किया कि पटाखे मारने वाले साइलैंसर अब सड़क पर नहीं दिखेंगे। इसके साथ ही कॉलेज के बाहर लगने वाले ठेलों और फड़ियों की भी चैकिंग की गई। पुलिस ने जांचा कि कहीं इन ठेलों की आड़ में युवाओं को कोई नशीला या अवैध सामान तो नहीं परोसा जा रहा।

