New Year पर लुधियाना पुलिस अलर्ट, बढ़ाई सुरक्षा, शहर के प्रमुख इलाकों में लगे विशेष नाके

जैसे ही नया साल 2026 नजदीक आता जा रहा है, लुधियाना पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। विशेष रूप से जगराओं पुल, साउथ सिटी और मलहार रोड जैसे...

लुधियाना: जैसे ही नया साल 2026 नजदीक आता जा रहा है, लुधियाना पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। विशेष रूप से जगराओं पुल, साउथ सिटी और मलहार रोड जैसे व्यस्त इलाकों में पुलिस ने कई स्पेशल नाके स्थापित किए हैं। इन नाकों पर हर आने-जाने वाले वाहन और लोगों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है।

जगराओं पुल पर तैनात पुलिस बल ने वाहन चालकों और राहगीरों को जांच के दौरान सहयोग करने की अपील की है। हर संदिग्ध वाहन की गहनता से तलाशी ली जा रही है, ताकि कोई अवैध वस्तु या संदिग्ध गतिविधि शहर में प्रवेश न कर सके। साउथ सिटी और मलहार रोड पर भी पुलिस ने अतिरिक्त टीमों को तैनात किया है, जिससे प्रमुख सड़कों और चौराहों पर निगरानी बढ़ाई जा सके। पुलिस का कहना है कि ये विशेष नाके रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहेंगे।

शहरवासियों से पुलिस ने अपील की है कि वे सुरक्षित रूप से अपने नए साल का जश्न मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष न्यू ईयर पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की सतर्कता और निगरानी से उम्मीद की जा रही है कि लुधियाना में यह नया साल शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाएगा।