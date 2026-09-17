Ludhiana Police ने कसी कमर! नशा तस्करों से लेकर गैंगस्टरों तक पर होगी कड़ी कार्रवाई

महानगर में नशा तस्करी के फैले जाल को जड़ से उखाड़ने और संगठित आपराधिक गिरोहों की

लुधियाना (राज): महानगर में नशा तस्करी के फैले जाल को जड़ से उखाड़ने और संगठित आपराधिक गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। स्पेशल एडीजीपी (सिक्योरिटी) कौस्तब शर्मा ने पुलिस कमिश्नर लुधियाना और कमिश्नरेट के तमाम वरिष्ठ गजटेड अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा पंजाब सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे 'युद्ध नशियां विरुद्ध' और 'गैंगस्टर्स ते वार' अभियानों की जमीनी प्रगति की पड़ताल करना और महानगर में कानून-व्यवस्था की समग्र तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाना था।



ड्रग माफिया और गैंगस्टरों के नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई का रोडमैप

बैठक के दौरान राज्य भर में आतंक फैलाने वाले असामाजिक तत्वों, गैंगस्टरों और उनके स्थानीय सिंडिकेट्स पर चौतरफा वार करने की रणनीति तैयार की गई। स्पेशल एडीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि महानगर में सक्रिय गैंगस्टरों, उनके गुर्गों और जेलों या विदेशों से चल रहे नेटवर्क के मददगारों पर बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बड़े तस्करों की संपत्तियां सीज करने और नशे की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने पर जोर दिया गया।



सार्वजनिक सुरक्षा और समन्वित पुलिसिंग पर विशेष फोकस

बैठक में महानगर की कानून-व्यवस्था, फील्ड में पुलिस की मौजूदगी और पब्लिक सेफ्टी को लेकर भी व्यापक मंथन हुआ। शहर के प्रमुख प्रवेश व निकास मार्गों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी व स्पेशल नाकाबंदी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। विभिन्न विंगों—क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस, पीसीआर और खुफिया इकाइयों के बीच आपसी तालमेल को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया ताकि किसी भी आपराधिक इनपुट पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। पैरोल या जमानत पर बाहर आए गैंगस्टरों और एनडीपीएस के आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की समीक्षा कर उनकी वर्तमान गतिविधियों पर पैनी नजर रखने को कहा गया।



नशा-मुक्त और सुरक्षित लुधियाना के लिए पुलिस का संकल्प

उच्चस्तरीय बैठक के समापन पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने महानगर में शांति, आपसी सौहार्द और कानून का राज कायम रखने का संकल्प दोहराया। पुलिस कमिश्नर व स्पेशल एडीजीपी ने साझा रूप से कहा कि लुधियाना पुलिस नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर को पूरी तरह नशा-मुक्त व अपराध-मुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शहर की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शरारती तत्व, गैंगस्टर या नशा तस्कर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।