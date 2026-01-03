35 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस, बॉथ कैसल फायरिंग के मुख्य आरोपी अब भी फरार

पक्खोवाल रोड़ पर स्थित बॉथ कैसल में हुए आयोजित शादी समारोह के दौरान दो ग्रुपों में फायरिंग के मामले में पुलिस अभी तक दूसरे ग्रुप के मुख्य आरोपी शुभम मोटा, अकुंर ग्रुप के रूबल व अन्य आरोपियों को काबू नहीं कर सकी। पुलिस के अनुसार अभी तक पुलिस ने अकुंर...

लुधियाना (गौतम ) : पक्खोवाल रोड़ पर स्थित बॉथ कैसल में हुए आयोजित शादी समारोह के दौरान दो ग्रुपों में फायरिंग के मामले में पुलिस अभी तक दूसरे ग्रुप के मुख्य आरोपी शुभम मोटा, अकुंर ग्रुप के रूबल व अन्य आरोपियों को काबू नहीं कर सकी। पुलिस के अनुसार अभी तक पुलिस ने अकुंर के अलावा अन्य 4 आरोपियों को ही काबू किया है, जबकि अकुंर ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। चर्चा थी कि पुलिस की सख्ती को देखते हुए ही अकुंर पेश हुआ है। पुलिस आरोपी शुभम, रूबल को लेकर लुक आऊट आर्डर भी जारी करने की बात कहीं थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस के दबाव के आगे अन्य आरोपी नहीं झुके। करीब 35 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जब कि अन्य मामलों को लेकर अपनी सफलता दिखाने वाली पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर काबू किए गए आरोपियों के बारे में एक भी प्रैस कांफ्रैस नहीं की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से शुरूआत में इस फायरिंग को लेकर बताया था कि मोहल्ले के बदमाशों ने आपस में एक दूसरे पर दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे पर फायरिंग की थी। बड़े बड़े गैगस्टरों को काबू करने वाली लुधियाना पुलिस पिछले 35 दिनों में भी इन मोहल्ले के बदमाशों तक पहुंच नहीं सकी, जब कि शुभम मोटे के ग्रुप के करिंद सरेआम घूम रहे हैं, जब कि पुलिस इस बात को लेकर लगातार दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा।

बड़े स्तर पर किया था क्रिकेट टूर्नामैंट का आयोजन

वारदात से कुछ दिन पहले ही शुभम मोटा की तरफ से चंडीगढ रोड पर क्रिकेट टूर्नामैंट का आयोजन किया था, जिसमें उसने कई नेताओं को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया था । इस दौरान शुभम ग्रुप के अधिकतर युवक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हालांकि शुभम के आकाओं की तरफ से उससे किनारा किया जाता रहा है। लेकिन हैरानी जनक है कि अभी तक भी पुलिस उसे काबू नहीं कर सकी। चर्चा यह भी है कि चंडीगढ रोड़ के इलाके में रहने वाले शुभम के खासमखास युवक की तरफ से अपने ग्रुप के कई युवकों के आर्म लाइसेंस भी बना कर दिए हैं, शुभम को जेल में बंद एक प्रमुख गैगस्टर का आशीर्वाद है, जिसके चलते ही वह पुलिस को चकमा देकर छुपा हुआ है।



गौर है कि इस फायरिंग मामले में सब्जी मंडी में कथित प्रधान रूबल को भी पुलिस ने नामजद किया है, जोकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भगौड़ा होने के वावजूद भी सब्जी मंडी में उसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जब कि वह खुद फरार है। मंडी में चर्चा है कि रूबल का हिमाचल के कई जिलों से सामान आता है और उसके बड़े जमीदारों के साथ संबंध है। हो सकता है कि वह हिमाचल में किसी न किसी स्थान पर रहते हुए अपना कारोबार चला रहा हो। गौर है कि इस दौरान हुई फायरिंग के दौरान एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। दोनों ग्रुपों की तरफ से 30 से अधिक फायर किए गए थे ।