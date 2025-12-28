Ludhiana : पेट्रोल पंप पर मचा बवाल, पैट्रोल भरवाने आए पति पत्नी के साथ मारपीट

समराला चौक के नजदीक गुरु अर्जन देवनगर में स्थित एक विवादित पेट्रोल पंप पर ग्राहक द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद खूब हंगामा मच गया, इस दौरान वाहन चालक दंपति द्वारा पंप पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट करने के कथित आरोप लगाए गए हैं।

लुधियाना (खुराना) : समराला चौक के नजदीक गुरु अर्जन देवनगर में स्थित एक विवादित पेट्रोल पंप पर ग्राहक द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद खूब हंगामा मच गया, इस दौरान वाहन चालक दंपति द्वारा पंप पर तैनात कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट करने के कथित आरोप लगाए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर अपने दो पहिया वाहन में तेल भरवाने के लिए पहुंचे थे। पति पत्नी द्वारा जब पेट्रोल भरवाने के बदले में ऑनलाइन पेमेंट की गई तो इस बात को लेकर गुस्साए कर्मचारियों द्वारा दंपति के साथ कथित दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। महिला द्वारा रोक लगाया गया है कि पंप पर तैनात कर्मचारियों द्वारा गुस्से में आकर उसे धक्के तक मारे गए और बीच बचाव करने पर पति के साथ ही मारपीट की गई है। घटना की सारी वीडियो पंप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।