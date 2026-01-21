लुधियाना CGST की बड़ी कार्रवाई, रियल एस्टेट कारोबारी से 10 करोड़ रुपये की वसूली

जिले में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।

लुधियाना: जिले में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार, CGST ने एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली की है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच के बाद की गई है।

CGST अधिकारियों के अनुसार, संबंधित डेवलपर ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) से भूमि को लंबे समय से लीज पर लिया था। लीज के बदले प्राधिकरण को दी गई प्रीमियम राशि पर देय जीएसटी जमा नहीं किया गया था। जांच में सामने आया कि कारोबारी ने वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक टैक्स भुगतान में गंभीर अनियमितताएं कीं। विभाग ने बताया कि अनियमितताएं उजागर होने के बाद डेवलपर को कई बार नोटिस जारी किए गए।

नोटिस मिलने के बाद आरोपी कारोबारी ने 10 करोड़ रुपये की राशि CGST विभाग के पास जमा करवा दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। CGST लुधियाना यूनिट ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 93 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है, जिसे मार्च तक 100 करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

