Jalandhar : फैक्टरी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

जालंधर : शहर के पठानकोट हाईवे स्थित गांव रायपुर से बल्लां पेट्रोल पंप के पास स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने भयानक रूप लेते हुए पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें 50 फीट तक दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आग लगने की सूचना फैक्ट्री मालिक व आस पास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड सबडिवीजन की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में बिस्कुट, भुजिया बनाने का काम किया जाता था, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल आग लगने सूचना पाकर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुँच गई है और जांच में जुट गई है।