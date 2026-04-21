केजरीवाल की न्याय से बचने की कोशिश, मीडिया ट्रायल से दबाव बनाने की राजनीति फेल : कालिया

पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब मनोरंजन कालिया ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला केजरीवाल की न्याय से बचने वाली राजनीति पर सीधा झटका है।

चंडीगढ़ : पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब मनोरंजन कालिया ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला केजरीवाल की न्याय से बचने वाली राजनीति पर सीधा झटका है।

भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कालिया ने कहा कि एक पूर्व आईआरएस अधिकारी होने के नाते केजरीवाल को कानूनी प्रक्रिया और न्याय प्रणाली की गंभीरता की पूरी समझ होनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ रिक्यूज़ल की मांग करना केवल मामले से ध्यान भटकाने और न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचने की कोशिश है।

श्री कालिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा मीडिया में बेबुनियाद आरोप लगाकर दबाव बनाने की राजनीति करते आए हैं, लेकिन अदालत ने इस तरह की कोशिशों को सख्ती से खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि केजरीवाल सच्चाई का सामना करने के बजाय प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि केजरीवाल को अपने मामले पर भरोसा है, तो वे अदालत में तथ्यों के आधार पर लड़ें, न कि बेबुनियाद आरोपों और नाटक के सहारे।

श्री कालिया ने कहा कि भारत में “रूल ऑफ लॉ” सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

अंत में, उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल सही है, बल्कि यह उन सभी के लिए संदेश है जो अदालतों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि न्याय प्रणाली पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत है।