गुरदासपुर में लाहन की सबसे बड़ी बरामदगी, केस दर्ज
Edited By Kalash,Updated: 04 Jan, 2026 01:47 PM
जिला पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कारवाई कर ब्यास दरिया किनारे सरकंडों में जमीन में छुपा कर रखी 4000 किलो लाहन बरामद की गई।
गुरदासपुर (विनोद): जिला पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कारवाई कर ब्यास दरिया किनारे सरकंडों में जमीन में छुपा कर रखी 4000 किलो लाहन बरामद की गई। जिला पुलिस गुरदासपुर द्वारा यह लाहन की सबसे बड़ी बरामदगी है।
इस संबंधी एस.एस.पी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि भैनी मीया खान पुलिस स्टेशन से संबंधित पुलिस पार्टी तथा आबकारी विभाग के इन्सपैक्टर पंकज गुप्ता की अगवाई में ब्यास दरिया किनारे सरकंडों में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकंडों में जमीन में दबा कर रखी गई 20 प्लास्टिक तरपालें बरामद हुई। सभी में 200-200 किलो लाहन भरी हुई थी। इस तरह कुल 4000 किलो लाहन बरामद कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एस.एस.पी.ने बताया कि बरामद लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया।
