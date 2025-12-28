लुधियाना में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार भीषण हादसे का शिकार, बाल-बाल बची चालक की जान

मल्हार रोड़ पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार सड़क पर लगे निशानची उदघाटन वाले पत्थर से टकरा गई।

लुधियाना (तरुण): मल्हार रोड़ पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार सड़क पर लगे निशानची उदघाटन वाले पत्थर से टकरा गई। भीषण टक्कर में कार के बैलुन खुल गए जिस कारण चालक की जान बच गई। हैरानीजनक बात है कि इतनी भीषण एक्सीडेंट की जानकारी थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस को नही है।

प्राप्त जानाकरी के अनुसार मल्हार रोड़, गुरदेव नगर कट के निकट एक तेज रफ्तार कार सड़क पर निमार्णाधीन निशान उदघाटन वाले पत्थर से टकरा गई। तेज रफ्तार कार पत्थर से टकराने के बाद चालक सीट के स्टेयरिंग का बैलुन खुल गया। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है परंतु इस घटना में जानी नुकसान होने से टल गया है। मर्सिडीज कार पर जो नंबर प्लेट लगी है ,उस पर चंडीगढ़ का नंबर अंकित है।

इस संबध में थाना डिवीजन नंबर 5 प्रभारी मधुबाला से संपर्क किया तो हैरानीजनक बात सुनने को मिली। उन्होंने बताया कि मल्हार रोड उन्ही के थाने के अंर्तगत आता है, परंतु अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती तो उन्हें जरुर जानकारी होती वहीं घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कार सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी। फिलहाल उदघाटन वाला पत्थर क्षतिग्रस्त हुआ है जो कि नगर निगम विभाग की देख रेख के अंर्तगत आता है। डिवायडर व सड़क पर लगे उदघाटनी पत्थर के क्षतिग्रस्त की शिकायत विभाग द्वारा की जाती है या नही यह तो प्रशासन पर निर्भर करता है।

